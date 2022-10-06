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ТЭК 06.10.2022 01:10

Эр-Рияд оценил реальное снижение добычи в ОПЕК+ в пределах 1,1 млн б/с

Реальное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+, которые приняли решение о снижении квот с ноября на 2 млн б/с, составит 1-1,1 млн баррелей в сутки, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ по состоянию на август отстают от разрешенных квот на 3,6 млн б/с.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия добывает 9,9 млн б/с, в то время как с ноября ее квота составит 10,5 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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