Эр-Рияд оценил реальное снижение добычи в ОПЕК+ в пределах 1,1 млн б/с

Реальное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+, которые приняли решение о снижении квот с ноября на 2 млн б/с, составит 1-1,1 млн баррелей в сутки, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ по состоянию на август отстают от разрешенных квот на 3,6 млн б/с.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия добывает 9,9 млн б/с, в то время как с ноября ее квота составит 10,5 млн б/с.