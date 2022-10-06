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ТЭК 06.10.2022 16:46

Макрон обещает убедить партнеров по ЕС ввести ограничения на газ для производства электроэнергии

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен убедить партнеров по Евросоюзу в необходимости механизма совместного ограничения цены на газ для производства электроэнергии, сообщила в четверг газета Le Figaro.

"Мы внедрим систему, которая позволит установить "потолок" цены на газ, используемый для производства электроэнергии", - приводит издание слова президента республики.

"Мы убедим других европейцев", - заявил Макрон на совещании предпринимателей, организованном в Париже инвестиционным банком Bpifrance. По его убеждению, это удастся сделать до саммита ЕС, который состоится 20-21 октября в Брюсселе.

Французский президент считает, что это поспособствует тому, чтобы к концу октября - началу ноября цены на газ вошли "в более приемлемые пределы", а контракты на поставки газа и электричества стали "более разумными".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ГАЗ


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