Эрдоган считает себя единственным лидером, который ведет открытый диалог с президентами Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в пятницу провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает агентство "Анадолу".
"Эрдоган проведет телефонный разговор в пятницу с Путиным, чтобы обсудить развитие событий (на Украине - ИФ)", - говорится в сообщении.
Согласно агентству, Эрдоган также отметил, что считает себя "единственным лидером", который ведет "открытый" диалог как с президентом Украины, так и президентом России.
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