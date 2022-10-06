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Регион 06.10.2022 23:36

Эрдоган считает себя единственным лидером, который ведет открытый диалог с президентами Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в пятницу провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает агентство "Анадолу".

"Эрдоган проведет телефонный разговор в пятницу с Путиным, чтобы обсудить развитие событий (на Украине - ИФ)", - говорится в сообщении.

Согласно агентству, Эрдоган также отметил, что считает себя "единственным лидером", который ведет "открытый" диалог как с президентом Украины, так и президентом России.

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Тэги: ЭРДОГАН, ПУТИН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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