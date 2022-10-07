В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 485 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «ISTE Invest», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве. По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 485,1 тыс. манатов, она зарегистрирована 19 августа 2022 года. Официальным представителем общества является Ризван Мамедов. Б.Рустамбеков

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