В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 485 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «ISTE Invest», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 485,1 тыс. манатов, она зарегистрирована 19 августа 2022 года.
Официальным представителем общества является Ризван Мамедов.
Б.Рустамбеков
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