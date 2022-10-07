Маск считает, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок

Американский миллиардер и глава Tesla Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден слишком пожилой, чтобы вновь избираться на пост главы государства.
В интервью изданию The Financial Times Маск выразил мнение, что для президента "очень сложно находиться в контакте" с населением, когда его возраст "слишком далек от среднего возраста населения".
"Возможно, разница в одно поколение от среднего возраста, это еще нормально, но разница в два поколения? Когда у тебя уже есть правнуки, то, ну я не знаю, как оставаться в контакте с людьми? Возможно ли это вообще?" - добавил глава Tesla, отвечая на вопрос о планах 79-летнего Байдена в 2024 году вновь баллотироваться на пост президента США.
Маск также заверил, что он сейчас нормально относится к экс-президенту США Дональду Трампу, хоть раньше и вступал в споры с ним.
Предприниматель высказался по ряду международных тем, в частности по вопросу Тайваня. По его словам, военный конфликт из-за Тайваня привел бы к серьезным последствиям для ряда крупных компаний, в том числе Tesla и Apple. Он отметил, что, по его мнению, следует создать "специальную административную зону" на Тайване.
Говоря о глобальных проблемах, Маск указал, что обеспокоен вопросом "сохранения жизни за пределами Земли". Он отмечает, что возможное решение этого вопроса состоит в том, чтобы заселить Марс.
"В конечном счете с Землей что-то случится, это всего лишь вопрос времени. В конце концов Солнце расширится (превратившись в ходе эволюции в так называемого Красного гиганта - ИФ) и уничтожит всю жизнь на Земле, поэтому в какой-то момент нам нужно начать двигаться дальше или, по крайней мере, быть многопланетным видом", - сказал он.
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