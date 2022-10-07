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Дальнее зарубежье 07.10.2022 23:10

Замгенсека ООН Гриффитс и генсекретарь ЮНКТАД Гринспан рассчитывают в октябре провести переговоры в РФ

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан планируют посетить Москву позже в октябре для переговоров по заключенной в Стамбуле зерновой сделке, сообщил в пятницу представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Ожидается, что Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс посетят Москву примерно через неделю, чтобы встретиться с высокопоставленными лицами РФ и обсудить эти вопросы", - заявил Дюжаррик во время пресс-брифинга.

Он отметил, что команда генсека ООН Антониу Гутерриша активно работает над расширением и продлением черноморской зерновой инициативы, в том числе - прилагает усилия, чтобы устранить препятствия и способствовать экспорту российских зерна и удобрений.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ВИЗИТ, ПЛАНЫ


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