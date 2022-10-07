Замгенсека ООН Гриффитс и генсекретарь ЮНКТАД Гринспан рассчитывают в октябре провести переговоры в РФ

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан планируют посетить Москву позже в октябре для переговоров по заключенной в Стамбуле зерновой сделке, сообщил в пятницу представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Ожидается, что Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс посетят Москву примерно через неделю, чтобы встретиться с высокопоставленными лицами РФ и обсудить эти вопросы", - заявил Дюжаррик во время пресс-брифинга.
Он отметил, что команда генсека ООН Антониу Гутерриша активно работает над расширением и продлением черноморской зерновой инициативы, в том числе - прилагает усилия, чтобы устранить препятствия и способствовать экспорту российских зерна и удобрений.
Главы Renault и Nissan проведут встречу для обсуждения перспектив альянса автопроизводителей
Командующие ВМС Азербайджана и Италии обсудили вопросы сотрудничества
В Баку назвали заявление главы МИД Франции безответственным и проармянским – МИД Азербайджана
Байден считает, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен
На саммите ЕС достигнут прогресс в вопросе установления "потолка" цен на газ - глава ЕК
Евровидение в 2023 году пройдет в Ливерпуле
В Азербайджане незначительный суточный прирост заражений COVID-19
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 223 квартиры с правом их выкупа
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank заработали в сентябре 1,7 млн манатов кешбэка
Посол Нидерландов встретилась с руководством Банка Республика
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично