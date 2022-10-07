Мишель заявил, что саммит ЕС был стратегическим этапом, следующий шаг будет сделан на заседании Евросовета в середине октября

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что состоявшийся в Праге в пятницу неформальный саммит ЕС был "стратегическим этапом", анонсировал следующий шаг на 20-21 октября.
Подводя итоги саммита, он назвал основные вопросы, на которых было сосредоточено внимание лидеров Евросоюза: помощь Украине и усиление санкций против РФ, анализ и последствия энергетического кризиса.
"Мы затронули три аспекта, которые нам представляются чрезвычайно важными и для которых действия на уровне Европейского союза необходимы. Во-первых, важность сокращения потребления энергии, сокращения спроса. (...) Каждый из нас имеет возможность действовать так, чтобы можно было вместе принять этот вызов", - сказал глава Евросовета, разъясняя предлагаемую тактику ЕС по противостоянию энергетическому кризису.
"Второй пункт - это безопасность снабжения", - сообщил Мишель. Он напомнил, что ЕС в течение нескольких месяцев работал над тем, чтобы были заполнены европейские газохранилища. Кроме того, была предпринята инициатива по платформе совместных закупок государствами-членами энергетических ресурсов, и это стало одной из тем, обсуждавшихся на саммите, которая, по словам председателя Евросовета, получает все более широкую поддержку.
Третий аспект - цены на энергоносители. "Они имеют болезненные последствия для домохозяйств, это также потенциально болезненные последствия для наших предприятий. И есть последствия в плане экономическом. И я утверждаю сегодня, что мы почувствовали общую волю европейских лидеров мобилизоваться с общей целью снизить цены на энергетические ресурсы", - отметил Мишель.
Он назвал состоявшийся неформальный саммит "стратегическим этапом", и на следующем, официальном, заседании Евросовета 20-21 октября будет сделан "шаг вперед".
Мишель и также принимавшая участие в пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили успешное, по их оценке, проведение накануне в Праге первой встречи Европейского политического сообщества с участием 44 стран.
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