Токаев поручил главе QazaqGaz форсировать строительство ГПЗ на Кашагане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Там отметили, что глава государства заслушал отчет об исполнении его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка. Жаркешов также проинформировал Токаева о реализации комплексного плана развития газовой отрасли, предусматривающего расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны и реформирование газовой отрасли. Уточняется, что соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца года.

"По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию комплексного плана развития газовой отрасли, а также форсировать строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Кашаган", - говорится в сообщении.