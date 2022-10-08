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ТЭК 08.10.2022 14:48

Токаев поручил главе QazaqGaz форсировать строительство ГПЗ на Кашагане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Там отметили, что глава государства заслушал отчет об исполнении его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка. Жаркешов также проинформировал Токаева о реализации комплексного плана развития газовой отрасли, предусматривающего расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны и реформирование газовой отрасли. Уточняется, что соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца года.

"По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию комплексного плана развития газовой отрасли, а также форсировать строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Кашаган", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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