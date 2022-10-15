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Карабах 15.10.2022 01:26

Президент Армении призывает к реализму в вопросе Карабаха

Решения по вопросу Карабаха не будут удовлетворять желаниям армянской стороны, поскольку изменилась геополитическая и региональная обстановка, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Действительно, трудные времена. Сейчас все вошло в решающий этап. Это касается существования Республики Армения и решения вопроса Карабаха. И от нас требуется реализм, чтобы мы смогли принять правильные решения", - сказал Хачатурян.

По словам Хачатуряна, принятие решение будет трудным.

"В большинстве случаев они не будут удовлетворять нашим желаниям, но не потому, что мы отказываемся от наших желаний, а потому, что изменилась геополитическая и региональная обстановка, и мы не можем не оценивать это. Все меняется очень быстро", - отметил президент Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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