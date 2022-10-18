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Это интересно 18.10.2022 14:54

ЗАО «AzerGold» представило новую коллекцию золотых монет

ЗАО «AzerGold» выпустило новую коллекцию золотых монет. Коллекция посвящена 190-летию выдающегося деятеля азербайджанской художественной мысли, наследнице последнего правителя Карабахского ханства поэтессе Хуршидбану Натаван. На золотых изделиях изображены элементы о жизни и творчестве поэтессы.

Так, в центре монеты изображена раскрытая книга, символизирующая сборник сочинений Хуршидбану Натаван, а также лепестки, олицетворяющие знаменитую газель поэтессы «Гвоздика». Окна дома, в котором родилась поэтесса, изображены в верхней части композиции, а узоры на арках обрамляют монету по полупериметру. Изображения цветков и перо, символизирующее творчество поэтессы, образуют цифру «190», завершая композицию. Образец монеты выражает огромную духовную ценность, которую придает наш народ известной своей поэтичностью, а также благородными и добрыми поступками Хуршидбану Натаван. Наряду с поэзией она занималась и другими направлениями искусства, такими как живопись, вышивка, музыка.

Новая продукция представлена покупателям в Центре продажи и обмена ЗАО, расположенном по адресу проспекта Бюльбюля, 3, а также на онлайн-платформе продаж www.azergold.gift.

Напомним, что ЗАО «AzerGold» впервые выпустило монеты из азербайджанского золота и серебра для местного розничного рынка в 2018 году. Изображение Центра Гейдара Алиева, наскальных рисунков Гобустана и орнамента карабахского ковра «Челеби» в трех различных коллекциях золотых и серебряных монет направлены на пропаганду современности, истории и искусства Азербайджана.

Две другие коллеции монет «Карабахские жемчужины» и «Шуша» - посвящена победе нашей славной армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и освобожденному от оккупации Карабаху.

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