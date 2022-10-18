Нефть ускорила падение

Цены на нефть ускорили снижение вечером во вторник, причем Brent подешевела до $90 за баррель впервые с 4 октября.
Декабрьские фьючерсы на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures понизились на $1,61 (1,76%) - до $90,01 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,93 (2,26%) - до $83,53 за баррель.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высвобождения из стратегических резервов еще 10-15 млн баррелей нефти для сдерживания цен на бензин.
По сути, это станет последним траншем в рамках объявленной ранее инициативы по продаже 180 млн баррелей из стратрезерва, отмечает агентство. С начала действия программы власти продали около 165 млн баррелей.
Также понижательное давление на нефтяные цены оказывают опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих крупных центробанков мира для сдерживания инфляции, пишет Trading Economics.
Активный рост американских акций и ослабевший доллар в понедельник не смогли спровоцировать подъем нефтяных котировок, отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Паттерсон.
"Вместо этого рынок, судя по всему, опасается снижения спроса. Председатель КНР Си Цзиньпин четко дал понять, что Китай продолжит придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что повышает неопределенность относительно спроса на нефть в КНР до конца 2023 года", - написал Паттерсон.
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