Алиев расширил состав НС заповедника города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в указе «О создании управления государственного заповедника города Шуша» от 22 июня 2021 года.
Согласно изменениям, состав Наблюдательного совета управления расширен с трех до пяти человек.
Таким образом, руководство Управлением осуществляет Наблюдательный Совет из пяти человек: председатель и четыре его заместителя. Кроме этого, текущее управление заповедником будет осуществлять исполнительный директор.
Б.Рустамбеков
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