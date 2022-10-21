Алиев расширил состав НС заповедника города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в указе «О создании управления государственного заповедника города Шуша» от 22 июня 2021 года. Согласно изменениям, состав Наблюдательного совета управления расширен с трех до пяти человек. Таким образом, руководство Управлением осуществляет Наблюдательный Совет из пяти человек: председатель и четыре его заместителя. Кроме этого, текущее управление заповедником будет осуществлять исполнительный директор. Б.Рустамбеков

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