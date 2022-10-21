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Регион 21.10.2022 15:50

Абдоллахиан заявил, что безопасность Ирана зависит от безопасности Армении

Иран считает безопасность Армении своей безопасностью, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Мы считаем безопасность Армении своей безопасностью. Наша политика - уважать территориальную целостность и международно признанные границы", - сказал Абдоллахиан на церемонии открытия генконсульства Ирана в городе Кафан в пятницу.

Глава МИД Ирана заявил также о намерении развивать торгово-экономические отношения с Арменией.

"Сюникская область является важнейшей частью транспортного коридора Север-Юг. Мы считаем Армению важной страной на пути этого коридора. И мы приложим максимальные усилия, чтобы этот транзитный путь, грузоперевозки и пассажироперевозки по этому пути развивались", - отметил Абдоллахиан.

Со своей стороны глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о намерении Еревана открыть генконсульство в иранском Тебризе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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