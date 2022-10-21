Абдоллахиан заявил, что безопасность Ирана зависит от безопасности Армении

Иран считает безопасность Армении своей безопасностью, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы считаем безопасность Армении своей безопасностью. Наша политика - уважать территориальную целостность и международно признанные границы", - сказал Абдоллахиан на церемонии открытия генконсульства Ирана в городе Кафан в пятницу.
Глава МИД Ирана заявил также о намерении развивать торгово-экономические отношения с Арменией.
"Сюникская область является важнейшей частью транспортного коридора Север-Юг. Мы считаем Армению важной страной на пути этого коридора. И мы приложим максимальные усилия, чтобы этот транзитный путь, грузоперевозки и пассажироперевозки по этому пути развивались", - отметил Абдоллахиан.
Со своей стороны глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о намерении Еревана открыть генконсульство в иранском Тебризе.
Алиев расширил состав НС заповедника города Шуша
Эрдоган подтвердил планы Турции открыть генконсульство в Шуше
Пострадавший в ДТП в Азербайджане экс-премьер Йылдырым отправлен в Турцию - посол в Баку
Казахстан не будет корректировать прогноз добычи нефти в 2023г в связи с инцидентами на КТК
Прикаспийские страны активно развивают Каспийский транспортный коридор - Оверчук
Баку, Москва и Тегеран ведут переговоры по созданию трехстороннего транспортно-логистического оператора - Оверчук
Азербайджан будет представлен на международных туристических выставках в Лондоне и Барселоне
Алиев посетил в больнице экс-премьера Турции, пострадавшего в ДТП
Азербайджан единственный в регионе Восточной Европы и Центральной Азии снизил детскую бедность на фоне событий вокруг Украины - ЮНИСЕФ
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично