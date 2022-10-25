Баку и Тбилиси имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что накануне на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждал стратегическое партнерство Баку и Тбилиси. Алиев 24 октября совершил рабочий визит в Грузию. «Обсудили долгосрочное стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана, перспективы и огромный потенциал. Дружба, мирное сотрудничество и процветание в регионе – наша общая цель», - написал Гарибашвили во вторник в твиттере. Р.Керимов

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