Баку и Тбилиси имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что накануне на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждал стратегическое партнерство Баку и Тбилиси.
Алиев 24 октября совершил рабочий визит в Грузию.
«Обсудили долгосрочное стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана, перспективы и огромный потенциал. Дружба, мирное сотрудничество и процветание в регионе – наша общая цель», - написал Гарибашвили во вторник в твиттере.
Р.Керимов
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