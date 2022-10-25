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Внешняя политика 25.10.2022 14:26

Баку и Тбилиси имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что накануне на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждал стратегическое партнерство Баку и Тбилиси.

Алиев 24 октября совершил рабочий визит в Грузию.

«Обсудили долгосрочное стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана, перспективы и огромный потенциал. Дружба, мирное сотрудничество и процветание в регионе – наша общая цель», - написал Гарибашвили во вторник в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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