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Дальнее зарубежье 25.10.2022 14:49

Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании

Экс-глава Минфина Риши Сунак провел встречу с королем Великобритании Карлом III, который официально назначил его новым премьер-министром королевства, сообщает во вторник Sky News.

Аудиенция Сунака с королем завершилась, Карл III попросил его сформировать правительство. Теперь новый премьер отправится на Даунинг-стрит, чтобы выступить с первой речью.

Ранее во вторник с королем встретилась экс-премьер Лиз Трасс, которая сообщила ему о своей отставке.

На прошлой неделе Трасс заявила об уходе в отставку. Она возглавляла правительство 49 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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