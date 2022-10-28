Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 89.08 +1.17 Brent 96.96 +1.27

Финансы 28.10.2022 16:11

Банки в Азербайджане за 9 мес. увеличили активы на 13%, прибыль – на 35%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 сентября 2022 года оцениваются в 43 млрд 633,4 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2021 года активы банков в Азербайджане составляли 38 млрд 462,2 млн манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2022 года активы банков увеличились на 13,4%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в сентябре активы банков увеличились на 2,9% или на 1 млрд 228,7 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец сентября составил 19 млрд 157,2 млн манатов (рост на 15% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 345,1 млн манатов (рост на 7,6% - ИФ).

Обязательства банков равны 38 млрд 288,3 млн манатов (рост на 14,3%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 270,9 млн манатов (спад на 15,1%). Депозитный портфель в банках составляет 31 млрд 373,7 млн манатов (рост на 16,5%), в том числе вклады населения – 10 млрд 993 млн манатов (рост на 21,7%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков за январь-сентябрь 2022 года составила 683,2 млн манатов (рост на 35,1% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 1 млрд 956,6 млн манатов (рост на 26,6%), в том числе 1 млрд 597,3 млн манатов по выданным кредитам (рост на 28,6%).

Непроцентные доходы банков составили 869,9 млн манатов (рост на 39,2%).

Процентные расходы банков составили 467,4 млн манатов (рост на 17,7%), в том числе по депозитам – 324,4 млн манатов (рост на 23%).

Непроцентные расходы банков равны 1 млрд 345,1 млн манатов (рост на 31,8%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-сентября 2022 года составила 976,9 млн манатов (рост на 35%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 840,1 млн манатов (рост на 40,2%), выплаты по налогу на прибыль – 157 млн манатов (рост на 68,8%).

На 30 сентября 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.

В целом, банки имеют 481 филиал (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 0,4%) и 93 отделения (97 на конец 2021г).

В банковском секторе Азербайджана работают 22,116 тыс. человек (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 8,8% - ИФ).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Банки в Азербайджане за 8 месяцев увеличили активы на 10,2%, прибыль – на 29,5% Банки в Азербайджане за 7 месяцев увеличили активы на 8,1%, прибыль – на 20,5% Банки в Азербайджане за 5 мес. увеличили активы на 7,6%, прибыль – на 21,3% Банки в Азербайджане за 4 месяца увеличили активы на 4,4%, прибыль – на 27,4% Банки в Азербайджане в I квартале увеличили активы на 3%, прибыль – на 17% Банки в Азербайджане за 11 месяцев увеличили активы на 11%, прибыль – на 12%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az