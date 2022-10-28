Банки в Азербайджане за 9 мес. увеличили активы на 13%, прибыль – на 35%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 сентября 2022 года оцениваются в 43 млрд 633,4 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2021 года активы банков в Азербайджане составляли 38 млрд 462,2 млн манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2022 года активы банков увеличились на 13,4%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в сентябре активы банков увеличились на 2,9% или на 1 млрд 228,7 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец сентября составил 19 млрд 157,2 млн манатов (рост на 15% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 345,1 млн манатов (рост на 7,6% - ИФ).

Обязательства банков равны 38 млрд 288,3 млн манатов (рост на 14,3%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 270,9 млн манатов (спад на 15,1%). Депозитный портфель в банках составляет 31 млрд 373,7 млн манатов (рост на 16,5%), в том числе вклады населения – 10 млрд 993 млн манатов (рост на 21,7%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков за январь-сентябрь 2022 года составила 683,2 млн манатов (рост на 35,1% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 1 млрд 956,6 млн манатов (рост на 26,6%), в том числе 1 млрд 597,3 млн манатов по выданным кредитам (рост на 28,6%).

Непроцентные доходы банков составили 869,9 млн манатов (рост на 39,2%).

Процентные расходы банков составили 467,4 млн манатов (рост на 17,7%), в том числе по депозитам – 324,4 млн манатов (рост на 23%).

Непроцентные расходы банков равны 1 млрд 345,1 млн манатов (рост на 31,8%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-сентября 2022 года составила 976,9 млн манатов (рост на 35%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 840,1 млн манатов (рост на 40,2%), выплаты по налогу на прибыль – 157 млн манатов (рост на 68,8%).

На 30 сентября 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.

В целом, банки имеют 481 филиал (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 0,4%) и 93 отделения (97 на конец 2021г).

В банковском секторе Азербайджана работают 22,116 тыс. человек (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 8,8% - ИФ).

Х.Насирзаде