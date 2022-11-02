Анкара раскритиковала Вашингтон за расширение военного присутствия в Греции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал в среду усиление американского военного присутствия в Греции, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы просим пояснений у США, и нам отвечают, что речь идет о базах, которые нужны для противостояния России. Однако это не выглядит правдоподобным", - заявил министр.

Он также отметил, что посол США в Греции "публикует прогреческие сообщения в твиттере", тогда как американский посол в Анкаре не поддерживает Турцию в соцсетях.

"Получается, что США нарушили баланс, и мы их об этом предупредили", - сказал Чавушоглу.