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Регион 02.11.2022 21:10

Анкара раскритиковала Вашингтон за расширение военного присутствия в Греции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал в среду усиление американского военного присутствия в Греции, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы просим пояснений у США, и нам отвечают, что речь идет о базах, которые нужны для противостояния России. Однако это не выглядит правдоподобным", - заявил министр.

Он также отметил, что посол США в Греции "публикует прогреческие сообщения в твиттере", тогда как американский посол в Анкаре не поддерживает Турцию в соцсетях.

"Получается, что США нарушили баланс, и мы их об этом предупредили", - сказал Чавушоглу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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