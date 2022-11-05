США видят следующим генсеком НАТО вице-премьера Канады Христю Фриланд, имеющую украинские корни

Страны НАТО активно обсуждают кандидатуру преемника генсека альянса Йенса Столтенберга, в США основным кандидатом считают вице-премьера и главу Минфина Канады Христу Фриланд, которая имеет украинские корни, сообщили источники The New York Times (NYT).
Полномочия Столтенберга истекают осенью 2023 года.
По данным газеты, в Евросоюзе рассматривают на пост кандидата-женщину из стран-членов союза. Среди них - премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
В Великобритании на эту должность может претендовать министр обороны Бен Уоллес, который отказывался участвовать в выборах премьера, пишет NYT.
В числе преимуществ 54-летней Фриланд называется владение несколькими языками (английский, французский, итальянский, русский и украинский), а также то, что она возглавляла «сложные ведомства». Она может стать первой женщиной и первым гражданином Канады на посту генсека НАТО.
Байрамов о политике Тегерана: «Ломать - не строить»
Гасанов поручил повысить интенсивность проведения боевых учений
Сроки саммита на высшем уровне Азербайджан-Армения-ЕС в Брюсселе пока не определены – Байрамов
Азербайджан получил от Метровагонмаша еще 10 вагонов для Бакметрополитена
ГНФАР увеличил в январе-октябре доходы от продажи прибыльной нефти и газа с АЧГ и Шах-Дениз в 1,9 раза
Тюркоязычные государства создали Совет банковских ассоциаций
Число случаев COVID-19 в мире превысило 632 млн - университет Хопкинса
Число жертв пожара в кафе в Костроме возросло до 15
Американская ракета Electron стартовала на орбиту со шведским научным спутником
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Роман Аллахвердиев назначен на должность председателя «Caspian Energy Poland»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают