США видят следующим генсеком НАТО вице-премьера Канады Христю Фриланд, имеющую украинские корни

Страны НАТО активно обсуждают кандидатуру преемника генсека альянса Йенса Столтенберга, в США основным кандидатом считают вице-премьера и главу Минфина Канады Христу Фриланд, которая имеет украинские корни, сообщили источники The New York Times (NYT).

Полномочия Столтенберга истекают осенью 2023 года.

По данным газеты, в Евросоюзе рассматривают на пост кандидата-женщину из стран-членов союза. Среди них - премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

В Великобритании на эту должность может претендовать министр обороны Бен Уоллес, который отказывался участвовать в выборах премьера, пишет NYT.

В числе преимуществ 54-летней Фриланд называется владение несколькими языками (английский, французский, итальянский, русский и украинский), а также то, что она возглавляла «сложные ведомства». Она может стать первой женщиной и первым гражданином Канады на посту генсека НАТО.