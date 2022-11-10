Оборот по сделкам на БФБ за 10 месяцев сократился почти на 20%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-октябре 2022 года составил 10 млрд 465 млн 954,267 тыс. манатов, что на 19,7% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 5 млрд 617 млн 291,945 тыс. манатов (спад на 14,5%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 539 млн 842,934 тыс. манатов (спад на 31,2%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 1 млрд 46 млн 552,067 тыс. манатов, на вторичном рынке - 493 млн 290,867 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 4 млрд 77 млн 449,012 тыс. манатов (спад на 6%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 3 млрд 966 млн 744,953 тыс. манатов, на вторичном - 110 млн 704,059 тыс. манатов.

За 10 месяцев на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 993 млн 302,863 тыс. манатов (рост в 2,4 раза). При этом на долю первичного рынка пришлось 505 млн 103,262 тыс. манатов, вторичного рынка - 488 млн 199,601 тыс. манатов.

В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) составил 635 млн 310,805 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 333 млн 728,446 тыс. манатов, акций – 24 млн 263,612 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-октябре в общем обороте БФБ пришлось 3 млрд 855 млн 359,459 тыс. манатов (спад в 1,6 раза).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец октября составила 4 млрд 191 млн 445,075 тыс. манатов, что на 4% меньше показателя на начало 2022 года.

Х.Насирзаде