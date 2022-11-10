Нефть перешла к росту на фоне обвала доллара, Brent подорожала до $93,66 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в четверг после того, как курс доллара резко упал после лучших, чем ожидалось, данных об инфляции в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:02 подорожали на $1,01 (1,09%) - до $93,66 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,82 (0,96%) - до $86,65 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), рухнул на 2%, до 108,3 пункта. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых товаров, включая нефть.

Как стало известно в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

Инвесторы надеются, что ослабление инфляции станет аргументом в пользу менее агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Следующее и последнее в этом году заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря.

Ранее нефть дешевела на новости о введении карантинных мер в ряде крупных городов Китая, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня.

КНР является крупнейшим в мире импортером топлива, и участники рынка опасаются, что локдауны окажут дополнительное давление на экономику и спрос на энергоносители в стране, отмечает издание Barrons.

"Нефть отошла от связанного с Китаем негатива после ослабления инфляции в США", - сказал старший аналитик The Price Futures Group Фил Флинн в интервью MarketWatch.