Силы обороны продолжают деоккупацию украинской территории на Херсонском направлении – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают освобождать территорию страны от российских войск на Херсонском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в пятницу. "В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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