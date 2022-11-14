ЕС уже выделил на военную помощь Украине 8 млрд евро - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в целом военная помощь ЕС и государств Евросоюза Украине достигает 8 млрд евро, и призвал не путать с помощью только в рамках Европейского фонда мира, которая составляет 3,1 млрд евро.

"Государства-члены (в лице министров иностранных дел - ИФ) обсуждали общую сумму нашей военной поддержки. У вас будет больше подробностей по этому вопросу завтра (после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны - ИФ). Но позвольте мне сказать, что мы не должны смешивать 3,1 млрд евро, выплачиваемых из Европейского фонда мира, с вообще военной поддержкой Украины Европейским союзом и его государствами-членами", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

По его словам, ошибочное сравнение цифр военной помощи ЕС с военной помощью США Украине порой вносит путаницу. Он сообщил, что попросил военных подведомственной ему Европейской внешнеполитической службы точнее рассчитать объем европейской военной помощи Украине, и эта цифра будет сообщена журналистам во вторник в связи с совещанием глав оборонных ведомств.

"Но я могу сказать, что, по крайней мере, 8 млрд евро были уже выделены для Украины для военного оснащения. Это было сделано Европейским союзом и его государствами-членами: 8 млрд - что составляет около 45% усилий, предпринятых Соединенными Штатами. Это немалые средства. Речь идет не о 3,1 млрд, а о 8 млрд евро на военную помощь", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.