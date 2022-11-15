РФ вовремя поставила заслон попыткам ослабить страну - Путин

Россия поставила твердый заслон попыткам ряда государств "раскачать" ее суверенитет и государственность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и по большому счету имеют очевидную цель в отношении нашего общества как минимум: разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете - ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет. По сути дела, - раскачать суверенитет", - сказал Путин, выступая на заседании российского Оргкомитета "Победа" в режиме ВКС.
Именно с насаждения мифов и искажения истории и начинается "раскачка государств и народов", продолжил он.
"Такой сценарий, как мы видим, был обкатан на некоторых странах, уже, в том числе, и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки поступить так и с нашей страной, с Россией. Но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо, для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон", - сказал Путин.
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