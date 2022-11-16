Азербайджанские военные отработали ликвидацию диверсантов условного противника

Азербайджанские военные на показательных батальонных тактических учениях отработали выполнение различных задач, в том числе ликвидацию диверсионной группы условного противника, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

«На основании разведданных, полученных в соответствии с планом учений, адаптированных к условиям реального боя, была определена территория вероятного совершения провокации диверсионной группой условного противника. Покинув пункт постоянной дислокации в целях пресечения возможной провокации, батальон выдвинулся в район сосредоточения и успешно выполнил первое задание, нейтрализовав условного противника», - говорится в информации.

На последующем этапе, были установлены наблюдательные посты, подразделения провели поисковые операции в населенных пунктах.

В министерстве отметили, что основной целью проведения учений является совершенствование взаимодействия между штабом и подразделениями при приведении батальона в состояние боевой готовности, а также развитие навыков командиров по управлению боем и оперативному принятию решений.

«В результате действий, выполненных с высоким профессионализмом, были достигнуты все поставленные на учениях цели», - заявили в военном ведомстве.

Показательные батальонные тактические учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год.

Р.Керимов