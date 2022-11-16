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Дальнее зарубежье 16.11.2022 16:28

Взрыв ракеты в Пшеводуве вызван детонацией топлива, боевая часть не взорвалась - президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда сообщил в среду польским журналистам, что взрыв ракеты, упавшей накануне в населенном пункте Пшеводув, был вызван детонацией находящегося в ней топлива.

"Классического взрыва боевой части снаряда в Пшеводуве не произошло. Вероятнее всего, в ракете сдетонировало топливо", - сказал он, отметив, что сейчас на месте происшествия работают польские и американские эксперты.

Дуда допустил, что на востоке страны упала ракета украинской ПВО.

"Очень правдоподобно, что это была ракета украинской ПВО. У нас нет свидетельств того, что пуск ракеты совершила Россия", - заявил он по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

"Ничего не указывает на то, что подобное повторится. Сейчас можно сказать, что произошедшее носит единичный характер", - отметил Дуда, подчеркнув, что "ничего не свидетельствует о том, что это была преднамеренная атака на Польшу".

Он сообщил, что расследование продолжается и выразил надежду на то, что ситуация скоро окончательно прояснится.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, ИНЦИДЕНТ, ДЕТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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