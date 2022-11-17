Ахадов назначен помощником президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Халида Ахадова помощником президента по социально-экономическим вопросам. Другим распоряжением Алиев освободил Ахадова от должности помощника первого вице-президента страны. Оба распоряжения опубликованы на сайте главы государства. Р.Керимов

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