Минтранс РФ о строительстве ж/д ветки Решт-Астара

Участок железнодорожной ветки Решт-Астара в Иране можно довести до портов Персидского залива в случае выбора строительства там широкой колеи (1520 мм - ИФ), сообщил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя 2022".
По словам замминистра, существует два варианта реализации этой железной дороги - строительство узкой колеи (1425 мм - ИФ) или широкой.
Он отметил, что на всей территории Ирана - узкая колея. Та колея, которая идёт из России, - эта же колея идет по территории Азербайджана, и сейчас железная дорога заканчивается погранпереходом в Астаре.
"Второй вариант - это развитие широкой колеи, это позволит сделать перегрузку не на границе Ирана и Азербайджана, а сделать её можно сейчас в Реште. Есть дальнейшая перспектива развития этой линии широкой колеи непосредственно до портов Персидского залива", - сообщил Иванов.
По его словам, сейчас идет оценка экономической целесообразности реализации там целиком широкой колеи.
"Эту техническую часть оценки сделаем в ближайшее время. После этого решение будет принято - какое целесообразно будет реализовывать", - сказал Иванов.
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