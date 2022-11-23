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Карабах 23.11.2022 17:48

В селе Сарыджалы Агдамского района обнаружены человеческие останки - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана сообщает об обнаружении в Агдамском районе человеческих останков.

«Начато расследование по обращению, поданному в Агдамскую районную прокуратуру, о том, что несколько граждан Азербайджана были убиты армянскими военными подразделениями 24 июля 1993 года в селе Сарыджалы Агдамского района и захоронены на этой территории», - отмечается в информации Генпрокуратуры.

По данным ведомства в рамках расследования 22 ноября с участием судебно-медицинского эксперта на правой и левой сторонах дороги Агджабеди-Агдам, проходящей через село Сарыджалы, были проведены земляные работы с использованием специальных технических средств.

«В ходе раскопок в указанном районе было обнаружено 15 предположительно человеческих костей, направленных на экспертизу. В настоящее время расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, КАРАБАХ, ОСТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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