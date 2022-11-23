В селе Сарыджалы Агдамского района обнаружены человеческие останки - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана сообщает об обнаружении в Агдамском районе человеческих останков.
«Начато расследование по обращению, поданному в Агдамскую районную прокуратуру, о том, что несколько граждан Азербайджана были убиты армянскими военными подразделениями 24 июля 1993 года в селе Сарыджалы Агдамского района и захоронены на этой территории», - отмечается в информации Генпрокуратуры.
По данным ведомства в рамках расследования 22 ноября с участием судебно-медицинского эксперта на правой и левой сторонах дороги Агджабеди-Агдам, проходящей через село Сарыджалы, были проведены земляные работы с использованием специальных технических средств.
«В ходе раскопок в указанном районе было обнаружено 15 предположительно человеческих костей, направленных на экспертизу. В настоящее время расследование продолжается», - говорится в сообщении.
Х.Насирзаде
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