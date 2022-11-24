Сипилин назначен помощником президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Андрея Сипилина помощником президента-заведующим отделом по вопросам военно-технического обеспечения Администрации президента. Другим распоряжением Алиев освободил Сипилина от должности помощника первого вице-президента Азербайджана. Оба распоряжения опубликованы на сайте главы государства. Р.Керимов

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