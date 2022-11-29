Облигации AccessBank на $5 млн заинтересовали 6 инвесторов

ЗАО «AccessBank» разместил облигации на $5 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ).
Эмиссия разделена на 5 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.
По данным БФБ, 6 инвесторов подали 6 заявок на приобретение облигаций банка. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на торги.
Срок обращения облигаций - 18 месяцев, ставка купона – 5,5% годовых (купонная выплата – раз в квартал). Срок погашения бумаг – 29 мая 2024 года.
AccessBank средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на кредитование сферы АПК.
Андеррайтером размещения выступила инвестиционная компания ABB-İnvest.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и входит в топ-10 банков страны по размеру активов. Уставный капитал равен 270 млн 106,909 тыс. манат. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.
Р.Ахмедов
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