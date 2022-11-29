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Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 77.24 +0.96 Brent 83.19 -0.44

ТЭК 29.11.2022 20:06

Нефть дорожает более чем на 2%

Цены на нефть немного замедлили подъем в ходе торгов во вторник, но продолжают уверенно расти более чем на 2% на фоне ожиданий, что Китай ослабит жесткие ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,14 (2,57%) - до $85,33 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,74 (2,25%) - до $78,98 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,5%, WTI - на 1,3%, хотя в ходе торгов падение превышало 3%, и оба сорта опускались до минимумов почти за год. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Кроме того, рынок следит за переговорами относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые государства сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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