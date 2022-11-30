Кабмин утвердил генплан развития Геранбоя до 2039г

Кабинет министров Азербайджана утвердил ряд документов.
В частности, утверждены генеральный план развития города Геранбой до 2039 года, а также положение Баситчайского государственного природного заповедника и устав Агентства геодезии и картографии. Уставной фонд агентства составит 872 тыс. 851,94 маната.
Документы опубликованы на сайте Кабмина.
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