Кабмин утвердил генплан развития Геранбоя до 2039г

Кабинет министров Азербайджана утвердил ряд документов. В частности, утверждены генеральный план развития города Геранбой до 2039 года, а также положение Баситчайского государственного природного заповедника и устав Агентства геодезии и картографии. Уставной фонд агентства составит 872 тыс. 851,94 маната. Документы опубликованы на сайте Кабмина. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».