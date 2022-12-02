В ЕС на уровне постпредов согласовали потолок цен в $60 за баррель на российскую нефть

Постпреды стран ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель, сообщает в пятницу Bloomberg.
Со своей стороны, журналист The Wall Street Journal Лоренс Норман в твиттере сообщает, что по его данным, "потолок" решили пересматривать каждые два месяца с целью, чтобы потолок цен на российскую нефть всегда был минимум на $5 за баррель ниже тех расценок, за которые ее продает РФ.
Кроме того, согласно западным СМИ, официальное решение может быть принято в субботу, а объявлено о нем в воскресенье - после завершения процедуры письменного утверждения решения.
Высокопоставленные представители стран ЕС начали в четверг обсуждать эту инициативу.
На этой неделе переговорщики ЕС возобновили переговоры по установлению конкретного лимита на российскую нефть. Предполагалось, что страны блока объявят о достигнутых по этому вопросу договоренностях до конца ноября, однако между ними были разногласия.
В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву не интересует, каким будет "потолок" цен на российскую нефть, договариваться с партнёрами РФ будет напрямую.
"Ну а какой будет потолок цен, нас это не интересует. Мы будем договариваться с нашими партнёрами напрямую. И партнёры, которые с нами работают, не будут озираться на эти потолки, не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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