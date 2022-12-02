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Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

ТЭК 02.12.2022 21:25

В ЕС на уровне постпредов согласовали потолок цен в $60 за баррель на российскую нефть

Постпреды стран ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель, сообщает в пятницу Bloomberg.

Со своей стороны, журналист The Wall Street Journal Лоренс Норман в твиттере сообщает, что по его данным, "потолок" решили пересматривать каждые два месяца с целью, чтобы потолок цен на российскую нефть всегда был минимум на $5 за баррель ниже тех расценок, за которые ее продает РФ.

Кроме того, согласно западным СМИ, официальное решение может быть принято в субботу, а объявлено о нем в воскресенье - после завершения процедуры письменного утверждения решения.

Высокопоставленные представители стран ЕС начали в четверг обсуждать эту инициативу.

На этой неделе переговорщики ЕС возобновили переговоры по установлению конкретного лимита на российскую нефть. Предполагалось, что страны блока объявят о достигнутых по этому вопросу договоренностях до конца ноября, однако между ними были разногласия.

В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву не интересует, каким будет "потолок" цен на российскую нефть, договариваться с партнёрами РФ будет напрямую.

"Ну а какой будет потолок цен, нас это не интересует. Мы будем договариваться с нашими партнёрами напрямую. И партнёры, которые с нами работают, не будут озираться на эти потолки, не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит", - сказал он в ходе пресс-конференции.

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Тэги: ЕС, НЕФТЬ, ПОТОЛОК


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