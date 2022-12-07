Запрет на экспорт нефти в Европу и ценовой потолок способны снизить экономическую активность в РФ - ЦБ

Значимо снизить экономическую активность в РФ могут запрет на экспорт российской нефти в Европу и установка потолка цены на нее, считает департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
"Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды".
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