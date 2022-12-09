Факторов для возобновления частичной мобилизации в РФ сегодня нет - Путин

Факторов для возобновления частичной мобилизации на сегодняшний день нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нет, таких факторов сегодня не просматривается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан, отвечая на вопрос, какие факторы могут повлиять на возобновление мобилизации.

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