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Регион 19.12.2022 11:37

Пашинян и члены СБ Армении обсудили ситуацию в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит в понедельник заседание Совета безопасности.

Соответствующие видеокадры распространила пресс-служба правительства.

"На заседании СБ обсудим широкий круг вопросов, в том числе, военно-политическую обстановку в регионе", - сказал Пашинян.

Он также проинформировал, что министр финансов Армении Тигран Хачатрян будет назначен вице-премьером республики, его место займет замминистра финансов Ваге Ованнисян.

Кроме того, Пашинян написал на своей странице в твиттере, что уже восемь дней как закрыт Лачинский коридор.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, СБ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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