Пашинян и члены СБ Армении обсудили ситуацию в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит в понедельник заседание Совета безопасности.

Соответствующие видеокадры распространила пресс-служба правительства.

"На заседании СБ обсудим широкий круг вопросов, в том числе, военно-политическую обстановку в регионе", - сказал Пашинян.

Он также проинформировал, что министр финансов Армении Тигран Хачатрян будет назначен вице-премьером республики, его место займет замминистра финансов Ваге Ованнисян.

Кроме того, Пашинян написал на своей странице в твиттере, что уже восемь дней как закрыт Лачинский коридор.