США не ожидают прогресса по вопросу СВПД в ближайшее время - Белый дом

Американские власти не рассчитывают в ближайшее время на успехи в отношении возобновления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Сейчас нет какого-либо продвижения вперед с иранской ядерной сделкой. Мы не ожидаем какого-либо прогресса в ближайшем будущем. Сделка не в фокусе нашего внимания", - передает Washington Examiner слова Кирби.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В начале декабря спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявлял, что США не видят смысла заострять внимание на СВПД, поскольку Иран выдвигает неприемлемые требования.

Ранее во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом вопрос восстановления СВПД. По словам главы европейской дипломатии, контакт, который он назвал необходимым, состоялся "на фоне ухудшения отношений Ирана и ЕС".