Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 75.19 +0.90 Brent 79.80 +0.76

Дальнее зарубежье 20.12.2022 23:05

США не ожидают прогресса по вопросу СВПД в ближайшее время - Белый дом

Американские власти не рассчитывают в ближайшее время на успехи в отношении возобновления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Сейчас нет какого-либо продвижения вперед с иранской ядерной сделкой. Мы не ожидаем какого-либо прогресса в ближайшем будущем. Сделка не в фокусе нашего внимания", - передает Washington Examiner слова Кирби.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В начале декабря спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявлял, что США не видят смысла заострять внимание на СВПД, поскольку Иран выдвигает неприемлемые требования.

Ранее во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом вопрос восстановления СВПД. По словам главы европейской дипломатии, контакт, который он назвал необходимым, состоялся "на фоне ухудшения отношений Ирана и ЕС".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, СВПД, МНЕНИЕ


Похожие новости


США перестали считать возобновление СВПД приоритетной задачей Байден и Макрон привержены тому, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие В Пентагоне сомневаются, что Ирану удалось создать гиперзвуковое оружие Пентагон обвинил Иран в ударе по танкеру в Оманском заливе Вашингтон поддержит страны-партнеры, сталкивающиеся с рисками, исходящими от Ирана - Госдеп Иран не вернется под влияние США - Раиси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az