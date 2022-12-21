Баку и Белград обсудили расширение торгово-экономических связей и поощрение инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил на встрече с вице-премьером, министром финансов Сербии Синишей Мали и министром горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Дубравкой Джедович расширение торгово-экономических связей и поощрение инвестиций, сообщили в среду в Минэкономики Азербайджана.

«Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, поощрение инвестиций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении.

В ходе встречи Джаббаров обратил внимание на широкие возможности для углубления сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, туризма и ИКТ.

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