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Дальнее зарубежье 21.12.2022 19:52

Cintas во II финквартале увеличила чистую прибыль на 10%

Американская Cintas Corp., поставщик корпоративной спецодежды и товаров с логотипами компаний, во втором финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 10% и улучшила годовой прогноз финпоказателей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в сентябре-ноябре составила $324,3 млн, или $3,12 в расчете на акцию, по сравнению с $294,7 млн, или $2,76 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Выручка выросла на 13,1% и достигла $2,17 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,03 на акцию при выручке в $2,13 млрд.

Cintas теперь ожидает, что по итогам всего фингода, который завершится 31 мая, выручка будет находиться в диапазоне $8,67-8,75 млрд против прежнего прогноза в $8,58-8,67 млрд. Прибыль предполагается в районе $12,5-12,8 на акцию по сравнению с $12,30-12,65 ранее.

Котировки акций Cintas растут на 1,4% в начале торгов в среду. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 1,5% (до $45,1 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq 100 упал на 32%.

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Тэги: США, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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