Производство нефтепродуктов в РФ в ноябре снизилось на 1% г/г, на 0,2% - к октябрю

Производство кокса и нефтепродуктов в России в ноябре снизилось на 1% относительно аналогичного месяца прошлого года, по сравнению с октябрем - на 0,2%, говорится в материалах Росстата.

Производство в январе-ноябре относительно аналогичного периода 2021 года незначительно снизилось - на 0,6%.

Выпуск автомобильного бензина в ноябре составил 3,4 млн т, что на 7,3% больше, чем в октябре, но на 1,7% меньше, чем в ноябре 2021 года. По итогам одиннадцати месяцев произведено 38,5 млн т бензина. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Производство дизтоплива составило 7,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем в октябре, но на 3,9% больше, чем в ноябре 2021 года. В январе-ноябре выпущено 76,9 млн т, что на 5,3% больше, чем за одиннадцать месяцев прошлого года.

Производство кокса и полукокса из каменного угля составило 2 млн т. Это на 0,7% меньше, чем в октябре и на 10,3%, чем в ноябре 2021 года. По итогам одиннадцати месяцев произведено 23,4 млн т кокса и полукокса, что на 8,8% меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года.

Выпуск сжиженных пропана и бутана в октябре составил 1,5 млн т, что на 2,3% больше, чем в октябре и на 5,5% - чем в ноябре 2021 года. За одиннадцать месяцев их производство относительно аналогичного периода прошлого года выросло на 2,6%, до 14,7 млн т.

Производство топочного мазута в прошлом месяце составило 3,6 млн т, что на 5% больше, чем в октябре, но на 0,5% меньше показателя ноября прошлого года. По итогам одиннадцати месяцев произведено 37,5 млн т мазута - на 7,5% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года.