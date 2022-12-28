Глава МИД Ирана: Тегеран не будет вечно открыт к переговорам по СВПД

Иран не всегда будет открыт к восстановлению ядерного соглашения с западными странами, и однажды окно возможностей закроется, если США не изменят свою политику, цитируют ближневосточные СМИ заявление главы внешнеполитического ведомства страны Хосейна Амира Абдоллахиана.
"Иран не будет держать окно для достижения соглашения вечно открытым. Окно открыто сегодня, но, если другие стороны, а именно США, не откажутся от лицемерия, неясно, будет ли оно открыто завтра. Если Запад продолжит нынешнее поведение, мы примем другой план", - приводят СМИ слова министра.
На минувшей неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Иран в своей политике выбирает неверный путь, чреватый санкциями, но СВПД надо восстанавливать.
США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
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