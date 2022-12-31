Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов навестил военных, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале в Баку, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря руководящий состав министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь. (...) Гасанов встретился с группой военнослужащих, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале, поинтересовался состоянием их здоровья, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в воинские части для продолжения службы», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что министр обороны Азербайджана также встретился с медицинским персоналом госпиталя, положительно оценив оказываемые врачами услуги по лечению военнослужащих.

Р.Керимов