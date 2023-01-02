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Дальнее зарубежье 02.01.2023 18:32

Президент Еврокомиссии и Зеленский провели первый телефонный разговор в новом году

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в первом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в новом году выразила поддержку и наилучшие пожелания в 2023 году украинскому народу.

"В первом телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским в новом году я выразила искреннюю поддержку и наилучшие пожелания в 2023 году украинскому народу. ЕС будет поддерживать вас столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", - написала она в Twitter.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что вскоре начнется распределение € 18-миллиардного пакета поддержки ежемесячными траншами.

"Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем распределять наш € 18-миллиардный пакет поддержки ежемесячными траншами", - написала она.

Президент Европейской комиссии добавила, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским снова в Украине в ближайшее время.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ЗЕЛЕНСКИЙ, РАЗГОВОР


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