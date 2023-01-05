В войска РФ отданы указания ввести на Рождество режим прекращения огня в Украине

В министерстве обороны России сообщили, что в войска отдано указание ввести с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине.

Такое поручение в войска дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести на время режим прекращения огня.

"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине", - цитирует пресс-служба президента указания президента РФ Вооруженным силам России.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в указаниях Путина.