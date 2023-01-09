Наримановский медицинский центр направит около 300 тыс. манатов на закупку медицинского оборудования

ПЮЛ «Наримановский медицинский центр» закупает у ООО «Arash Medical Company» машины и медицинское оборудование. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с Arash Medical Company подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 298 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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