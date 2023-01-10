Отправка очередной миссии ЕС в Армению может негативно повлиять на переговоры под эгидой ЕС - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил отправку новой гражданской миссии Европейского союза (ЕС) в Армению вдоль границы с Азербайджаном без согласования с Баку как обман, отметив, что это может оказать негативное влияние на азербайджано-армянские переговоры под эгидой Евросоюза.

В интервью азербайджанским телеканал во вторник он рассказал, что отправка в Армению (вдоль границы с Азербайджаном – ИФ) миссии ЕС из 40 человек сроком на два месяца была согласована в ходе четырехсторонней встречи глав Азербайджана, Армении, Евросовета и Франции в Праге 6 октября 2022 года. По словам Алиева, позже в Евросоюзе нарушили достигнутые договоренности, приняв без согласования с Баку решение об отправке новой миссии после того, как срок действия мандата прежней истек 19 декабря.

«Договоренность (об отправке миссии ЕС в Армению вдоль границы с Азербайджаном сроком на два месяца – ИФ) по какой-то причине была нарушена, что, конечно крайне разочаровывает, ведь мы серьезные люди… Если о чем-то договаривались, пусть даже и устно, то договоренности необходимо соблюдать», - заявил Алиев.

Он отметил, что, представители миссии уже находятся в Армении и проводят встречи и, по имеющейся информации, в феврале миссия ЕС уже в большем составе будет без согласования с Баку отправлена в Армению.

По словам главы государства, отправка новой миссии ЕС в Армению без согласования с Азербайджаном не повысит безопасность региона и в то же время окажет негативное влияние на переговоры под эгидой ЕС.

Президент Азербайджана отметил, что сегодня в Баку видят площадками для переговоров с Арменией США и Россию.

«Франция изолировала себя от процесса. Остаются только США и Россия. Такими видим площадки для переговоров (с Арменией – ИФ)», - заявил Алиев, добавив, что Евросоюз также может стать такой площадкой, «если будет вести себя честно».

Р.Керимов