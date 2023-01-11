Египет на первом в 2023 г. тендере закупил 120 тыс. т российской пшеницы

Египет на первом в этом году тендере GASC (госкомпания по закупкам продовольствия) закупил 120 тыс. тонн российской пшеницы, сообщает компания "ПроЗерно".

По ее данным, GASC ограничилась самым дешевым предложением. Пшеница была закуплена у компании "Астон" по $337 за тонну (C&F). Срок поставки 10-25 февраля.

С начала сезона (с 1 июля 2022 года) GASC уже закупила 4,369 млн тонн пшеницы, доля России составила 65,3%. Это существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года, но пока отстает от максимального показателя. Ранее доля российской пшеницы на египетских тендерах достигала 80%.

По данным Российского зернового союза, Египет по итогам первого полугодия текущего сельхозгода (июль-декабрь 2022 года) вышел в лидеры по закупкам российской пшеницы, сместив с первого места Турцию. В Египет было отгружено почти 5,9 млн тонн, что на 31,3% больше, чем годом ранее. С 1 по 8 января этого года поставки выросли до 191,5 тыс. тонн против 103 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.