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АПК 11.01.2023 22:46

Египет на первом в 2023 г. тендере закупил 120 тыс. т российской пшеницы

Египет на первом в этом году тендере GASC (госкомпания по закупкам продовольствия) закупил 120 тыс. тонн российской пшеницы, сообщает компания "ПроЗерно".

По ее данным, GASC ограничилась самым дешевым предложением. Пшеница была закуплена у компании "Астон" по $337 за тонну (C&F). Срок поставки 10-25 февраля.

С начала сезона (с 1 июля 2022 года) GASC уже закупила 4,369 млн тонн пшеницы, доля России составила 65,3%. Это существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года, но пока отстает от максимального показателя. Ранее доля российской пшеницы на египетских тендерах достигала 80%.

По данным Российского зернового союза, Египет по итогам первого полугодия текущего сельхозгода (июль-декабрь 2022 года) вышел в лидеры по закупкам российской пшеницы, сместив с первого места Турцию. В Египет было отгружено почти 5,9 млн тонн, что на 31,3% больше, чем годом ранее. С 1 по 8 января этого года поставки выросли до 191,5 тыс. тонн против 103 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

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Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ПШЕНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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