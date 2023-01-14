Украинская разведка: Россия готовится к затяжной войне

Россия готовится к затяжной войне в Украине. Об этом свидетельствует не только перевод экономики в военную плоскость, но и назначение Герасимова новым командующим российскими войсками в Украине.

Об этом говорится в заявлении Главного разведывательного управления Украины.

"Меры, предпринимаемые Путиным для реорганизации экономики и военной промышленности Российской Федерации, говорят о подготовке к переходу России в режим военного положения", - говорится в сообщении.

По мнению разведчиков, эти меры нацелены на увеличение потенциала Вооруженных сил РФ и создание условий для осуществления операций, которые планировались в самом начале войны, но не были успешно реализованы российскими войсками.

"Попытки российской стороны мобилизовать все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника Генштаба ВС в качестве нового командующего операциями указывают (...), но и на то, что РФ готовится продолжать крупномасштабную и затяжную войну", - подчеркивается в заявлении.

В.Алиев