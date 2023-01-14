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Дальнее зарубежье 14.01.2023 15:48

Украинская разведка: Россия готовится к затяжной войне

Россия готовится к затяжной войне в Украине. Об этом свидетельствует не только перевод экономики в военную плоскость, но и назначение Герасимова новым командующим российскими войсками в Украине.

Об этом говорится в заявлении Главного разведывательного управления Украины.

"Меры, предпринимаемые Путиным для реорганизации экономики и военной промышленности Российской Федерации, говорят о подготовке к переходу России в режим военного положения", - говорится в сообщении.

По мнению разведчиков, эти меры нацелены на увеличение потенциала Вооруженных сил РФ и создание условий для осуществления операций, которые планировались в самом начале войны, но не были успешно реализованы российскими войсками.

"Попытки российской стороны мобилизовать все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника Генштаба ВС в качестве нового командующего операциями указывают (...), но и на то, что РФ готовится продолжать крупномасштабную и затяжную войну", - подчеркивается в заявлении.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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