Кикабидзе был большим другом Азербайджана - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование родным и близким грузинского певца Вахтанга Кикабидзе, скончавшегося в воскресенье в возрасте 84 лет.
«Крайне опечалены известием о кончине великого сына грузинского народа, выдающегося певца, актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе. Имя Вахтанга Кикабидзе навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры. Благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений», - отмечается в тексте соболезнования, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.
Алиев отметил, что Кикабидзе «был большим другом Азербайджана». «Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией», - подчеркнул президент.
«Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце. Разделяю ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от своего имени и от имени Мехрибан ханым выражаю глубокие соболезнования», - отметил Алиев.
Р.Керимов
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