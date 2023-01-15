Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества

В Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Как сообщается в информации на сайте азербайджанского лидера, на встрече Алиев сказал, что поддержка, оказанная ОАЭ Азербайджану в ходе дебатов по региону Южного Кавказа в Совете Безопасности ООН, высоко оценивается, является примером дружбы и братства.
Президенты отметили, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты являются миролюбивыми государствами, подчеркнули усилия двух стран по обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.
В ходе беседы было констатировано, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты тесно сотрудничают в сфере политики, экономики, безопасности и в других областях, подчеркнута важность дальнейшего расширения связей. Отмечено значение взаимных визитов делегаций двух стран на различных уровнях в соответствии с политическим курсом, намеченным главами государств.
Отметив, что под руководством Президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна Объединенные Арабские Эмираты добились значительных успехов, серьезных технологических достижений, глава Азербайджана передал поздравления в связи с этим.
Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, поздравил с достижениями и победами, достигнутыми Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева.
"Алиев пригласил Президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна совершить визит в Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято", - подчеркивается в информации.
В.Алиев
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